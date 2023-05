La produzione di videogiochi in Italia cresce, ma l'industria nazionale è ancora piccola

IIDEA ci fornisce un resoconto aggiornato sullo <stato dell'industria dei videogiochi in Italia, un industria in realtà ancora piccola ma che vive un fase di crescita con opportunità di sviluppo significative sul territorio.

Tra i 160 studi che hanno risposto all’indagine, l’80% è costituito da imprese (per lo più collettive) e il 75% è presente sul mercato da più di 4 anni, un dato che testimonia il consolidamento di un settore in un mercato globale in continua evoluzione e con una competizione crescente. Il fatturato generato si aggira tra i 130 ed i 150 milioni di euro per il 2022, con un trend rilevante di crescita del 30% su base annua e una potenziale in crescita.

Non mancano le nuove realtà ma in generale l'industria italiana continua a essere caratterizzata da aziende che hanno superato le fasi di start-up e microimpresa. Il 40% delle imprese attive nell'industria dei videogiochi in Italia è una PMI con più di 10 dipendenti, un risultato in crescita rispetto al 30% del 2021 e 17% del 2018, le imprese con un numero di addetti compresi tra 10 e 20 salgono invece al 20% dal 15% del rilevamento 2021.

Ben il 77% del fatturato delle aziende italiane deriva dal mercato B2C (Business to Consumer), dato che registra una crescita del 9% rispetto al 2021. Il 17% del fatturato è generato da progetti B2B e il 6% da outsourcing e altre fonti. 3 aziende su 4 sviluppano su PC, questa resta la piattaforma preferita degli sviluppatori italiani mentre il mobile impegna un azienda su due, quasi il 40% delle aziende invece sviluppa su console. Il 54,4% degli sviluppatori e studi italiani predilige il self publishing, pubblicando in maniera autonoma i propri giochi.

I professionisti che lavorano a vari livello nella produzione di videogiochi in Italia sono 2.400, in aumento del 50% rispetto ai 1.600 professionisti attivi nel 2021. Il 24% è donna (contro il 23% del 2021) e il 69% dichiara l'intenzione di assumere o iniziare nuove collaborazioni nel biennio 2023/2024 (contro il 59% degli interessati del 2021). L’83% delle persone impegnate nell'industria ha un'età inferiore ai 36 anni e occupa settori che spesso richiedono elevate competenze come come arte (30%), tecnologia (29%), design (18%), management (12%) e supporto (11%).

Infine, viene riportato come la maggior parte degli operatori utilizzi capitali e fondi privati per finanziare l'attività, anche se in misura minore rispetto al 2021 (86% nel 2022 vs 93% nel 2021). Aumentano i finanziamenti dalle istituzioni pubbliche (29% nel 2022, 24% nel 2021) e delle imprese private (19% nel 2022 contro il 9% del 2021). IIDEA sottolinea come "inizia a intravedersi l’impatto del sostegno pubblico come effetto diretto dell’attuazione del tax credit avvenuta nel 2022 e dell’avvio di programmi di accelerazione verticale sui videogiochi portati avanti da istituzioni e soggetti privati."

Infine, è in calo il finanziamento da parte di banche o istituti di credito (10% del 2022 contro il 18% del 2021). Il 35% dei rispondenti ha ottenuto finanziamenti da un publisher o un produttore di hardware.