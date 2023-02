Professor Layton and the New World of Steam annunciato per Nintendo Switch

Il nuovo evento Direct di febbraio è innanzitutto stato il palcoscenico della nuova presentazione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ma la grande N ha dato spazio a numerosi altri progetti ed annunci dedicati ai possessori di Nintendo Switch.

Tra questi c'è anche quello riguardante Professor Layton and the New World of Steam, il nuovo capitolo annunciato da Nintendo e Level-5. Al momento non sono disponibili informazioni particolarmente dettagliate, e tutto ciò che abbiamo per le mani è il teaser trailer che trovate in apertura, utile per apprezzare la nuova affascinante ambientazioni in cui ci muoveremo nei panni del professor Layton.

"Nel prossimo capitolo dell’amatissima serie, il professor Layton si cimenterà con nuovi enigmi in un’ambientazione totalmente inedita. Risolvi epici rompicapi per farti strada attraverso la storia di questa avventura. Maggiori dettagli verranno comunicati in futuro", sono le concise dichiarazioni che Nintendo ha concesso in merito al nuovo capitolo della serie rompicapo targata Level-5.

Oltre a non aver fornito indicazioni sulle novità ludiche, la casa di Kyoto non si è sbottonata neppure sulla finestra di lancio su Nintendo Switch. Siete soddisfatti dell'annuncio di un nuovo capitolo del franchise del Professor Layton?

Nel corso del Direct di febbraio è stato annunciato che i giochi Game Boy e Game Boy Advanced arriveranno su Nintendo Switch Online.