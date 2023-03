Professor Layton and the New World of Steam: si torna a indagare su Switch nel nuovo video

A un mese esatto dall'annuncio di Professor Layton and the New World of Steam su Switch, Level-5 ha riaperto una finestra su questa iconica serie per solleticare la curiosità degli appassionati con un nuovo video.

Il filmato confezionato dagli sviluppatori di Fukuoka ci aiuta a tratteggiare il perimetro ludico, narrativo e contenutistico della prossima avventura rompicapo da vivere insieme al Professor Layton e al suo apprendista Luke Triton sulla famiglia di console Switch.

Al teaser trailer di Level-5 s'accompagna l'aggiornamento del sito ufficiale, con tanto di scheda che ci aiuta a contestualizzare la storia e, con essa, gli enigmi da risolvere. Il nuovo atto dell'epopea del Professor Layton ci porterà a Steam Bison, una città americana che sfrutterà l'energia dei motori a vapore per trasformarsi in una metropoli più avanzata di Londra. L'entusiasmo dei cittadini per il grande progresso tecnologico di Steam Bison sarà però spezzato da un misterioso incidente, da qui l'impegno profuso da Layton e dal suo fido Luke per venire a capo dell'enigma il prima possibile.

La data di lancio di Professor Layton and the New World of Steam su Nintendo Switch non è stata ancora annunciata. Nel corso dell'evento organizzato da Level-5, se non altro, è arrivata la conferma della completa localizzazione in italiano del gioco.