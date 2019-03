Professor Layton e il paese dei misteri per Nintendo Switch spunta in rete

G4F Localisation, una compagnia francese che si occupa di localizzare i videogiochi, ha recentemente inserito nel proprio listino Professor Layton e il paese dei misteri per Nintendo Switch.

Stando a quanto è possibile leggere sul sito ufficiale, la società ha effettuato "traduzioni aggiuntive per la versione Nintendo Switch in francese". La localizzazione nelle lingue italiana, tedesca e spagnola sembra invece essere stata curata da un'altra compagnia, Native Prime.

Professor Layton e il paese dei misteri è il primo capitolo della serie rompicapo di Level-5. Lanciato per la prima volta nel 2007 su Nintendo DS, è approdato l'anno successivo anche sui telefoni cellulari. Ad oltre 10 anni dall'uscita originale, nel settembre del 2018 è tornato sui dispositivi Android e iOS: se il listino della G4F Localisation dovesse rivelarsi veritiero, allora Professor Layton e il paese dei misteri potrebbe presto arrivare anche su Nintendo Switch. In quest'avventura, il famoso archeologo si dirige verso lo sperduto villaggio di Saint-Mystère assieme al suo apprendista Luke in risposta alla chiamata della vedova di un ricco barone. Nel testamento di quest'ultimo c'è scritto che il tesoro di famiglia, la Mela d'oro, è nascosta da qualche parte nel villaggio, e chiunque la trovi erediterà tutti gli averi della sua famiglia! I giocatori, nei panni di Layton, dovranno quindi setacciare l'intero villaggio alla ricerca del prezioso tesoro, risolvendo oltre 100 enigmi.

È interessante che notare che nei listini di G4F Localisation figura anche Layton's Mystery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari per Nintendo Switch, con tanto di doppiaggio completo in francese, italiano, spagnolo ed olandese. Il titolo, pur essendo già uscito in Giappone, non è mai stato annunciato per l'Occidente. Probabilmente è solo questione di tempo, visto che è stato anche valutato in Germania.