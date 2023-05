Il profilo del videogiocatore italiano: età media 30 anni, 4 su 10 sono donne

IIDEA traccia il profilo del videogiocatore italiano: nel nostro paese il numero dei videogiocatori nel 2022 è pari a 14.2 milioni, ovvero il 32% della popolazione tra i 6 ed i 64 anni, un dato in calo dell'8% rispetto alle rilevazioni dell'anno 2021.

Una contrazione dovuta, spiega IIDEA, alla diminuzione del numero di giocatori attivi su PC, un dato comunque in linea con altri mercati europei. Parlando proprio di dispositivi, in Italia il 69.7% (9.9 milioni) dei giocatori gioca su hardware mobile, le console seguono con il 45.8% (6.5 milioni) e il PC si assesta sul 38% (5.4 milioni) del totale.

Scopriamo poi che il videogiocatore italiano ha in media 30 anni (precisamente 29.8 anni) e più dell'80% dei giocatori italiani sono adulti. La fascia di età con il maggior peso è quella tra i 45 ed i 64 anni con il 24,6% a seguire la fascia di età 15/24 anni che rappresenta il 24% dei giocatori, seguono le fasce dai 25 ai 34 anni (15,5%) dai 35 ai 44 anni (12,7%) 6-11 anni (11,5%) e 11-14 anni (11,3%).

IIDEA sottolinea come le percentuali di videogiocatori per fasce d'età vedono invece prevalere la fascia tra gli 11 e i 14 anni con il 71% dei giocatori seguita dalle fasce 15/24 anni e 6/10 anni con il 58% dei giocatori di queste fasce che videogioca regolarmente.

Marcata la presenza femminile, le donne rappresentano il 42% del pubblico totale dei videogiocatori in Italia, un dato questo in calo del 2% rispetto al 2021, l'età media è di 30,6 anni. Questo tipo di pubblico predilige i dispositivi mobile per giocare (47,5% pari a 4.7 milioni) seguiti da PC (37% pari a 3.4 milioni) e console (35.4% pari a 2.3 milioni), tra i giochi più popolari su mobile tra giocatori e giocatrici troviamo rompicapo e puzzle, quiz e giochi di ruolo, su console e PC invece il pubblico femminile preferisce giochi per famiglie e avventure, mentre il pubblico maschile predilige giochi di strategia, sportivi e di corse.

Infine, un appunto sul tempo di gioco medio che segna una crescita costante, dopo il picco del 2020/2021 a causa della Pandemia Covid-19 e conseguenti lockdown. Nel 2022 il tempo di gioco è stato di circa 7.52 ore a settimana contro le 8.67 ore del 2021, ritornando alla media pre-2020. Il 69.7% dei giocatori dichiara dichiara di giocare almeno un'ora la settimana, il 19,7% un'ora o più al mese e il 10,6% almeno una volta ogni dodici mesi.



FIFA 23 è stato il gioco più venduto in Italia nel 2022 seguito da Call of Duty Modern Warfare 2 e FIFA 22, con il gioco di calcio Electronic Arts che occupa ben due gradini del podio.