Profumate come Mario, Luigi e Peach grazie alla nuova linea di saponi Lush

In vista dell'arrivo di Super Mario Bros. Il Film nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, fissato per l'imminente mese di aprile, Lush ha unito le forze con Nintendo e Illumination per creare una collezione di saponi e gel doccia in edizione limitata. Non è certamente una collaborazione che ci aspettavamo, ma come resistere a quei profumi?

La linea di prodotti è variegata e capace di accontentare i fan di tutti i principali personaggi del franchise. A Mario è dedicato un gel doccia, rigorosamente rosso, al profumo di cola energizzante (10 euro) mentre a Luigi un gel doccia verde al profumo di mela (10 euro). La regale Principessa Peach ha ispirato una gelatina da doccia da 9 euro e uno spray corpo da ben 40 euro, ovviamente alla pesca. Anche a Bowser è stata dedicata una gelatina da doccia da 9 euro, nel suo caso al profumo di cannella e chiodi di garofano, un mix per "calde docce speziate" sicuramente più vicino al suo carattere da birbantello.

Come resistere poi alla saponetta a forma di moneta dorata al profumo di caramello dolce (7 euro) e alle sei bombe da bagno a forma di cassa power-up, una per ogni potere (18 euro)? Il famoso blocco con il punto interrogativo ha ispirato anche una confezione porta prodotti 21x21 cm (10 euro), perfetta per coloro che vogliono regalare più di un sapone o gel doccia, o semplicemente gradiscono qualcosa a tema Mario da esporre. Potete consultare la linea completa dei prodotti ispirata alla pellicola sul sito ufficiale di Lush Italia.

Tutti questi personaggi appariranno sul grande schermo tra meno di due settimane, dal momento che l'uscita del film animato è fissata in Italia per il 5 aprile. Nel frattempo gustatevi il trailer finale di Super Mario Bros. Il Film e consultate la lista dei doppiatori italiani.