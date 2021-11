ProGaming annuncia Virtual Arena: evento digital all'insegna della sostenibilità

Il tema principale dell’evento sarà l’Agenda2030 dell’ONU, con particolare attenzione alle tematiche ambientali, di inclusività e collaborazione. Partner dell’iniziativa sarà ZeroCO2, società benefit con cui ProGaming Italia ha già collaborato in occasione del primo torneo al mondo eco-green.

Durante la Virtual Arena gli utenti potranno acquistare un albero che entrerà a far parte dell’ePark planted by ProGaming Italia e ZeroCO2, un parco senza confini territoriali per dare un contributo concreto all’ambiente da parte del mondo dell’esport e del gaming.

Ogni occasione è giusta per sensibilizzare sulla sostenibilità, in questa collaborazione con ProGaming riusciamo ad arrivare alle nuove generazioni, in un momento di svago - Nicolò Pesce Communications Manager ZeroCO2.

Sarà possibile per tutti scegliere il proprio albero da piantare all’interno dell’ePark, utilizzando il codice sconto CHANGETHEGAME e contribuire, così, a compensare le emissioni di CO2 emesse durante l’intero evento. Tutte le giornate saranno connotate anche da un momento artistico, con illustratori che dal loro canale Twitch rappresenteranno su carta digitale il tema di ciascuna giornata.

Nel corso dei tre giorni si alterneranno negli studi di Bolzano e da remoto talent, caster e ospiti che animeranno i talk e le attività di gioco, tutte legate narrativamente alle tematiche dell’Agenda 2030, con un punto di vista innovativo e diverso dai cliché spesso legati a logiche di greenwashing.

Entrando nel vivo della programmazione, tre saranno i titoli che caratterizzeranno ciascuna giornata. Si parte venerdì 26 novembre con Pokémon for changes, uno showmatch su Pokémon Spada e Scudo (recuperatevi la nostra recensione dell'ultima release: Pokémon Perla Lucente e Diamante Splendente) tra talent e proplayer commentato dal duo ilCarlinocolRossetto, Maurizio Carlino e Stefano Rossetto. Ma lo show non si esaurisce qui, tanti saranno i momenti di talk con Denis e Manuel, host della giornata, della community di Pokémon Millennium sulle tematiche ambientali nello specifico rapportate al mondo Pokémon e non solo!

La Virtual Arena proseguirà sabato 27 novembre con una giornata a tema inclusività, community e rappresentazione delle minoranze: Same Love, Same LoL. A farla da padrone, insieme ai talk di approfondimento, lo showmatch sul MOBA più giocato di sempre, League of Legends, con quattro coppie di talent che si sfideranno nella modalità ARAM, in due semifinali e una agguerritissima finale, commentata da Simone “Slim0” Zappia e WolcatGames.

Si concluderà l’evento live domenica 28 novembre sul tema della collaborazione, una conclusione che racchiude il senso della Virtual Arena e il messaggio che si vuole lanciare: collaborazione non solo nel mondo degli Esports e del gaming, ma anche a livello globale per raggiungere gli obiettivi dell’agenda 2030.

La giornata dal titolo Play better, Play together sul titolo di Rocket League sarà l’occasione per affrontare il tema della collaborazione e scardinare lo stereotipo del “donne, calcio motori meglio restarne fuori”, continuando dunque la discussione sulla parità di genere. Quattro coppie di player donne e uomini, infatti, si sfideranno in uno showmatch su Rocket League in una 2v2, chi avrà la meglio? Host di entrambe le giornate sarà Bryan “Bryanbox” Ronzani, conduttore del primo programma dedicato al mondo del gaming e degli Esports su Radio 105.

A dare un contributo più verticale sul tema dell’inclusività, Women in Games Italia, organizzazione che da anni promuove a livello nazionale ed internazionale la tematica dell’inclusione di genere nel settore del Videogioco e degli Esports e divulgare le opportunità lavorative legate alle opere digitali interattive e in particolare del Videogioco.

NZXT e Intel accompagneranno l'evento come main partner e durante la tre giorni, NVIDIA sarà presenting partner di un segmento dedicato in cui verranno approfonditi tre prodotti di punta del brand: Ray Tracing, DLSS, Reflex.