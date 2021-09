ProGaming Italia istituisce la borsa di studio in Esports Management

ProGaming Italia, società leader nel settore esports in Italia, assegnerà in collaborazione con il Mastersport Institute, il "Master Executive" in Esports Management, una borsa di studio in Esports Management, creata per supportare ed avvicinare le giovani eccellenze al mercato del gaming ed esport.

Giunto alla sua quarta edizione, il Master Executive è il primo corso italiano unicamente dedicato al tema degli esport in Italia, e la borsa di studio in coprirà l’intero costo del corso formativo per la versione online del master, che verrà assegnata attraverso un bando di selezione online.

Oltre a supportare economicamente l’iniziativa, ProGaming Italia offrirà, ad uno studente particolarmente meritevole, un contratto lavorativo di un anno per entrare nel mondo del lavoro e mettere in pratica quanto appreso in aula e valorizzarne la figura professionale.

ProGaming Italia in questo modo vuole dimostrare ancora una volta quanto creda nel valore della formazione e nel mondo dei giovani, dando ad uno di loro la possibilità di avvicinarsi concretamente al mondo del gaming e degli esport.

Le candidature sono aperte sino alle ore 18.

Domani sarà comunicata la graduatoria sul portale di Master esport e, per i migliori 5, il 18 settembre verranno effettuati i colloqui con una commissione di Master Esports e ProGaming.

L’inizio del corso è previsto per sabato 25 settembre.

Maggiori informazioni sul Master Esport e la borsa di studio ProGaming li trovate sul sito dedicato.