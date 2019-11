Alcuni dei progetti cancellati su 3DS potrebbero vedere la luce su Switch

Nintendo Switch Lite è finalmente disponibile e rappresenta ora la scelta perfetta per i giocatori che adorano videogiocare in portatilità e non hanno più nulla da giocare sull'ormai vecchio 3DS. A questo proposito, pare che la Grande N voglia riportare in vita alcuni progetti cancellati sulla vecchia console e realizzarne una versione Switch.

Le 2 milioni di Switch Lite vendute a pochi giorni dal lancio e le 41 milioni di Switch presenti nelle case dei videogiocatori di tutto il mondo fanno infatti gola al colosso nipponico, che potrebbe seriamente prendere in considerazione l'arrivo di titoli ormai non più in sviluppo per 3DS sulla nuova console. Questa strategia si aggiunge a quella annunciata nell'ultimo incontro con gli investitori da a Shuntaro Furukawa, che vede l'azienda di Kyoto intenzionata a portare brand popolari su 3DS anche su Switch.

Non è inoltre da escludere che questo annuncio abbia qualche tipo di legame con la recente notizia che vede protagonista la cancellazione di un episodio di Fire Emblem proprio per Nintendo 3DS. Insomma, l'attenzione di Nintendo è ora concentrata interamente sulla sua ultima console ed è difficile che i titoli delle serie principali possano tornare sulla vecchia console portatile.