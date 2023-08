Il progetto fanmade di Zelda Ocarina of Time in Unreal Engine 5.2 ritorna con un video

CryZENx è ben noto negli ultimi tempi ai fan di Zelda per il suo progetto fan made con cui sta lentamente ricreando The Legend of Zelda: Ocarina of Time in Unreal Engine 5.2. Vi abbiamo mostrato i primi frutti del suo lavoro con un primo video del remake amatoriale di Ocarine of Time qualche mese fa. Ora, un nuovo video mostra il combat system.

Nel nuovo filmato, che potete visualizzare dal player in cima a questo articolo, possiamo vedere i frutti del lavoro di un mese, con l'aggiornamento delle meccaniche del gameplay legate agli scontri. Il tutto ambientato nel livello di Mountain Trail. Possiamo notare anche Link sguainare la spada contro alcuni nemici che imperversano sul tragitto.

Il progetto amatoriale giocabile di Ocarina of Time si prende anche qualche momento per mostrare l'utilizzo dell'ocarina, la distruzione degli elementi dello scenario e i dialoghi con alcuni NPC, omaggiando uno dei più grandi classici del Nintendo 64.

L'originale, a cui questo remake fanmade si ispira, risale al lontano 1998 e fu il primo gioco della serie di The Legend of Zelda a supportare una grafica 3D. Ocarina of Time ricevette il plauso della critica e del pubblico e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per grafica, sonoro, gameplay e scrittura. L'amore dei fan è ad oggi smisurato e il lavoro di CryZENx non ne è che un'espressione.