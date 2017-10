Progetto Ustica: disponibile la nuova Beta con tante novità

: Disponibile ora per il download gratuito la versione Beta 0.8.2 di, serious game per la memoria che vuole mantenere vivo il ricordo di uno dei più tragici eventi della storia italiana recente.

La versione Beta 0.8.2 di Progetto Ustica è disponibile per il download gratuito, con alcune novità:

In questa versione sono presenti tutte le scene, DC9, F104, MiG23, il peschereccio e i radar.

Muovetevi negli ambienti, trovate gli oggetti attivi e cliccate i pezzi di puzzle nascosti sopra di essi, per attivare le scene successive. Nelle visuali radar cliccate i segnali lampeggianti degli aerei rilevati.

La compositrice Marianna Murgia è entrata nel team e si è occupata della musica di sottofondo nelle prime scene. Il finale è completato.

Progetto Ustica è un serious game per la memoria che vuole mantenere vivo il ricordo di uno dei più tragici eventi della storia italiana recente. Si tratta di un’esperienza di esplorazione in tre dimensioni, gratuita, ideata per PC e visori per realtà virtuale. Il gioco sarà pubblicato su Steam nel 2018 e tutto il materiale prodotto sarà organizzato in un DVD didattico donato all’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica per la diffusione nelle scuole italiane e sarà proposto agli insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori in versioni diverse e adattate al differente pubblico.