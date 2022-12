Fuori programma ai Game Awards: sale sul palco e cita Bill Clinton, subito arrestato

Se avete seguito i The Game Awards fino alla fine vi sarete certamente accorti di un piccolo fuori programma: durante la premiazione di Elden Ring come gioco dell'anno un ragazzo è salito sul palco sotto gli occhi stupiti di Josef Fares e di Hidetaka Miyazaki, per pronunciare alcune parole confuse, ma citando chiaramente Bill Clinton.

Tanto è bastato per rendere popolare il ragazzo e cercando "Bill Clinton Kid" su Google, YouTube, Twitter o qualsiasi altro social network o motore di ricerca di ottengono già centinaia di migliaia di risultati legati a questo fatto di cronaca.

Chi è questo ragazzo e perché ha interrotto la premiazione e il discorso dei premiati? Non lo sappiamo e a quanto pare nemmeno Geoff lo sa, il conduttore dei The Game Awards ci fa sapere però che il giovane è stato subito arrestato. Difficile dire se si tratti di un forma di protesta o se ci siano altri motivi alla base del gesto compiuto dal questo ragazzo, al momento quindi ci limitiamo a segnalarvi il suo arresto, come reso noto da Geoff Keighley sul suo profilo Twitter.

Nessuno sembra rimasto ferito ma in ogni caso l'arresto si è reso necessario per calmare le acque e identificare il ragazzo, ormai conosciuto come Bill Clinton Kid.