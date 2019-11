Programma X019: Bleeding Edge, Obsidian e molto altro tra i protagonisti del 15 novembre

Micorosoft si prepara a celebrare l'universo Xbox: il mese di novembre ospiterà infatti l'X019 Fan Fest, in programma a Londra tra le giornate di giovedì 14 e sabato 16.

Ad aprire il sipario sull'evento ci penserà una speciale puntata di Inside Xbox: l'appuntamento, nello specifico, è fissato per il prossimo giovedì e prenderà il via alle ore 21:00 del fuso orario italiano. Su di quest'ultima, la Casa di Redmond ha già offerto alcune succose anticipazioni, svelando che alla serata saranno presenti dodici diversi giochi sviluppati presso gli Xbox Game Studios. Inoltre, sono previsti annunci di nuove produzioni per Xbox One e PC, oltre a novità legate a Project xCloud.

Il team di Microsoft, con un cinguettio, ha ora reso noti anche i propri piani per venerdì 15 novembre. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, nel corso della giornata si susseguiranno diversi appuntamenti. Si parte alle 11:30 italiane, con un evento dal contenuto ad ora misterioso. Il programma prosegue con la seguente scaletta:

Obsidian Entertainment sarà protagonista a partire dalle 12:30;

sarà protagonista a partire dalle 12:30; Alle 13:30 inizierà un panel dal titolo " Gaming for Everyone: diverse prospettive ";

"; Si riparte alle 16:30, con Sea of Thieves ;

; Bleeding Edge protagonista dalle ore 17:30;

protagonista dalle ore 17:30; Si chiude con Wasteland 3, a partire dalle 18:30;

Cosa ve ne pare: curiosi di saperne di più?