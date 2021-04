Project 007: James Bond 'avrà aspetto e storia totalmente inediti', conferma IOI

L'amministratore delegato di IO Interactive, Hakan Abrak, ha scambiato quattro chiacchiere con i giornalisti di IGN.com per discutere delle sorprese offerte dalla trama di Project 007, a cominciare da quella riguardante l'aspetto e le attività svolte da James Bond.

Il massimo esponente della software house che ha firmato di recente l'action stealth di successo Hitman 3 approfitta dell'occasione per ricordare come "realizzare giochi su licenza, per noi di IOI, è una novità assoluta. Ci siamo sempre dedicati allo sviluppo di IP originali, creando da zero i nostri personaggi e le nostre storie. Lo abbiamo fatto perché non ci piace lavorare in modo 'meccanico' e adotteremo lo stesso approccio con il nostro gioco di 007. Non agiamo mai in base ai possibili rischi commerciali delle nostre idee e anche in questo caso manterremo la nostra identità, è per questo che abbiamo scelto di dedicarci a questo progetto sapendo che non sarebbe stato l'adattamento di nessun film".

Il CEO di IO Interactive ribadisce il concetto sottolineando come "vogliamo fare in modo che gli utenti creino un legame digitale col loro personaggio, e solo con una storia totalmente originale puoi ottenere questi risultati. Lo abbiamo spiegato anche ai proprietari dell'IP di 007 e hanno convenuto che, probabilmente, sarebbe stato meglio agire nel modo prospettatogli dal nostro team. Detto questo, siamo estremamente eccitati nel sapere che possiamo lavorare su un nuovo James Bond che sarà completamente originale. Non ci faremo influenzare e non trarremo ispirazione da nessun film, gioco o altra opera di 007. Certo, rimarrà aderente al personaggio canonico di James Bond ma il nostro 007 avrà una sua riconoscibilità e autenticità".



Come spiegato dai vertici di IO Interactive all'annuncio di questo ambizioso videogioco, Project 007 racconterà le origini di James Bond. E voi, cosa ne pensate della visione delineata dal CEO di IOI? Fatecelo sapere con un commento.