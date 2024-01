Project 007 avrà un mix di terza e prima persona? Si parla anche di animazioni mai viste

Oltre a Indiana Jones, c'è un altro mito della cinematografia internazionale in arrivo nel mondo dei videogiochi. Stiamo parlando di James Bond, che sarà protagonista di un videogioco di IO Interactive per il momento noto come Project 007.

A differenza dell'archeologo americano, che di recente si è finalmente mostrato in azione nel trailer di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, la spia inglese non ha ancora mostrato cosa è capace di fare sulle piattaforme di gioco moderne. Nonostante sia stato annunciato più di tre anni fa, Project 007 è ancora avvolto nel più fitto mistero, anche se alcune recenti offerte di lavoro potrebbero aver dipanato un po' di nebbia.

Uno degli annunci, ad esempio, suggerisce che Project 007 potrebbe avere mix di prima e terza persona. Ad un Senior Level Designer (Combat) vengono richieste "passione ed esperienza nella creazione di livelli con particolare attenzione agli scenari di combattimento per i giochi d'azione e avventura in terza persona (o la prima persona)".

L'annuncio di lavoro non rappresenta una conferma assoluta, ma può comunque fungere da spunto di discussione. Per com'è impostato, suggerisce che Project 007 potrebbe essere primariamente in terza persona e consentire il passaggio alla soggettiva in alcune circostanze di gioco. Non sarebbe certamente una novità per IO Interactive, che fino a Hitman Blood Money consentiva di utilizzare entrambe le prospettive per poi accantonare l'alternanza negli episodi più recenti.

In un altro annuncio di lavoro, nel tentativo di attrarre dei talentuosi animatori, IO Interactive afferma inoltre di essere impegnata nella realizzazione di animazioni mai viste prima. "Stiamo portando le animazioni del gameplay ad un livello mai visto prima. È molto impegnativo, ma allo stesso tempo gratificante, mentre il team prova a raggiungere nuovi traguardi. Ci aiuterai a realizzare le animazioni di Bond nel mondo che stiamo creando".