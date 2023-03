Project 007: come procedono i lavori sul gioco? Parlano i creatori di Hitman

Come ormai ben saprete, da qualche tempo il team responsabile dell'ultima trilogia di Hitman sta lavorando anche ad un gioco dedicato a James Bond, il cui titolo provvisorio è Project 007. Sebbene del progetto non si conosca ancora alcun dettaglio, una recente intervista ha lasciato emergere un'informazione molto interessante.

Nel corso di una chiacchierata con la redazione di Eurogamer, i boss di IO Interactive hanno infatti svelato di non essere al momento al lavoro su un nuovo capitolo di Hitman e che, almeno per il momento, la serie con protagonista l'Agente 47 è in pausa per lasciare spazio a qualcosa di diverso.

Ecco di seguito un'estratto dell'intervista:

"In questo momento, non siamo al lavoro su un nuovo gioco di Hitman, poiché ci stiamo occupando di un altro agente che richiede molte delle nostre attenzioni."

Sembrerebbe quindi che la software house stia concentrando la maggior parte delle sue forze proprio sull'agente segreto inglese e che sarà proprio il suo gioco il prossimo titolo di IO Interactive a raggiungere gli scaffali. A questo punto non è da escludere che una presentazione del gameplay o la pubblicazione delle prime immagini del gioco non siano poi così lontani.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Project 007 e Project Dragon potrebbero arrivare nel corso del 2025, almeno stando ad alcune vecchie indiscrezioni.