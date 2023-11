Project 007, l'ultima frontiera dello spionaggio: è 'il gioco Fantasy Spycraft definitivo'

Da quando Project 007/b> è stato annunciato negli ultimi anni, i fan del progetto cinematografico che ha preso piede negli anni '60 hanno visto concretizzarsi un sogno nel cassetto: tornare a vestire i panni di James Bond con una nuova avventura videoludica. Ma gli ultimi aggiornamenti sullo sviluppo di Project 007 risalgono ad alcuni mesi fa.

Tuttavia, vi è stata qualche novità nella giornata di oggi 2 novembre. Il CEO di IO Interactive, Hanak Abran, ha rilasciato una succulenta dichiarazione che ha animato l'animo dei fan in attesa di poter mettere le mani sul gioco: "Project 007 è l'esperienza Fantasy Spycraft definitiva". C'è ancora molto da sapere sul progetto in questione, in parte sparito dai radar videoludici in attesa di maggiori informazioni.

Ciò nonostante, il silenzio mediatico è stato infranto proprio nelle ultime ore, a partire dalla pubblicazione dell'ultimo numero di Edge, ove è stata riportata la suddetta dichiarazione. Inoltre, secondo quanto riportato dalla redazione che ha pubblicato i contenuti della chiacchierata con Hanak Abran, "le poche altre briciole di informazioni che siamo riusciti a raccogliere in ufficio suggeriscono un tono più vicino a Daniel Craig che a Roger Moore". Si attende quindi di saperne di più dalla stessa software house, soprattutto nell'ottica di un progetto le cui premesse sembrano puntare in una direzione diversa rispetto a quanto visto negli anni nelle pellicole cinematografiche. IO Interactive è fiduciosa su Project 007: "gli agenti Fantasy sono la nostra specialità", e l'utenza è pronta a vedere di più del gioco.