Project 007: il gioco di James Bond punta alla qualità, MGM e IOI non cercano soldi facili

Conclusa la trilogia World of Assassination dedicata al letale Agente 47, IO Interactive sta concentrando i suoi sforzi su Project 007, nuovo titolo stealth che la compagnia danese dedicherà al noto personaggio di James Bond.

Metro-Goldwyn-Mayer, che solitamente si occupa delle produzioni cinematografiche dedicate all'agente speciale, ha commentato il progetto degli autori di Hitman. Secondo le dichiarazioni della compagnia, Project 007 non sarà un pretesto per "fare soldi facili", ma si tratterà di un titolo che punterà alla qualità e ad una interpretazione autentica di James Bond.

"Per essere in grado raccontare una storia originale di James Bond rispettando gli standard qualitativi che i fan si aspettano, avevamo bisogno di un partner console. Non siamo qui per un guadagno facile, siamo qui per ciò che può estendere il nostro marchio. Tutto questo riguarda anche l'autenticità e vogliamo assicurarci che i fan siano contenti delle esperienze che noi e i nostri partner forniamo. Cerchiamo davvero partner nello sviluppo e nella pubblicazione che siano talentuosi ma che comprendano anche l'IP e il marchio in un modo che prospererà attraverso il gameplay. Il gameplay è il re e vogliamo assicurarci di fornire grandi esperienze".

IO Interactive ha dimostrato in questi anni di sapersi destreggiare molto bene nell'ambito dei giochi stealth, ed è proprio questo che ha spinto MGM a sceglierli per questo progetto: "Tutto sta nell'individuare il giusto partner di sviluppo. IO è un'autorità nei giochi stealth e orientati agli agenti speciali, quindi sono davvero un sogno diventato realtà. Hanno una profonda, profonda passione per l'IP, e sono straordinariamente talentuosi. È un accordo voluto dal cielo, IO Interactive e James Bond, e stiamo lavorando a qualcosa che pensiamo sarà molto speciale per i fan".

Di Project 007 sappiamo molto poco, ma IO Interactive si è detta in cerca di collaboratori che possano aiutare a plasmare il suo nuovo action game in terza persona.