Project 007, indizi sul gameplay: IOI cerca esperti di action in terza persona e di IA

Nelle schede che accompagnano l'ultima tornata di posizioni lavorative aperte da IO Interactive, la casa di sviluppo danese sembra fornire delle importanti indicazioni sulla natura del gameplay di Project 007, l'ambizioso videogioco sulle origini di James Bond.

Tra le nuove figure professionali ricercare da IOI emerge infatti quella di un Programmatore AI specializzato nella realizzazione di applicativi Machine Learning basati sull'utilizzo di un'intelligenza artificiale.

Nella scheda che descrive le attività da far svolgere ai programmatori che desiderano entrare a far parte del team di sviluppo di Project 007, IOI spiega ai candidati che "è richiesta una comprovata esperienza nello sviluppo di giochi d'azione in terza persona". A voler dar retta a queste anticipazioni, la prossima avventura di James Bond rientrerà quindi nell'alveo delle avventure action con visuale in terza persona. L'interesse di IOI per le ultime tecnologie in Deep Learning applicate al gameplay, oltretutto, sottintende la presenza di nemici dall'intelligenza particolarmente evoluta, oppure l'adozione di sistemi avanzati per la creazione di scenari digitali con modalità, sfide e attività capaci di "crescere" nel tempo.

Senza entrare nel merito del gameplay e dei possibili punti di contatto ludici con Hitman 3, nel febbraio di quest'anno IOI ha affermato che Project 007 avrà una storia profonda e originale, con tante missioni secondarie da affrontare approcciandosi ad esse in maniera non lineare. Non meno importanti sono poi le parole utilizzate a marzo dagli esponenti del team di sviluppo danese per spiegare come il James Bond di Project 007 sia del tutto inedito, tanto nella narrazione quanto nell'aspetto.