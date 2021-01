Project 007 sarà l'inizio di una trilogia di James Bond?

Sappiamo che IO Interactive sta lavorando ad un videogioco di 007 (conosciuto come Project 007) tuttavia non ci sono molti dettagli sul progetto. Il manager dello studio Hakan Abrak è stato intervistato dal sito olandese DR e in questa occasione è tornato a parlare del gioco.

Abrak ribadisce che 007 avrà una storia completamente inedita e non basata sulle pellicole cinematografiche e sui romanzi, lo stesso vale per gli attori che hanno interpretato il celebre Agente britannico, i quali non dovrebbero in alcun modo prendere parte al progetto, con IO che vuole dare una propria identità al personaggio.

Il responsabile di IO Interactive parla poi del suo incontro con Barbara Broccoli e con il fratellastro Michael G Wilson, reali proprietari dei diritti su James Bond. Abrak si è preparato a questo incontro per ben due anni, non sappiamo come si sia svolto il meeting ma a quanto pare la Broccoli ha sottolineato la sua insoddisfazione verso i precedenti giochi di James Bond, a suo dire troppo brutali e con una violenza fine a se stessa.

Infine, Abrak spera che "il gioco possa essere solamente il punto di una partenza di una trilogia", anche se al momento è decisamente presto per pensare al futuro, con il primo gioco ancora da completare.