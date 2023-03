Project 007, IO Interactive fiduciosa: 'Gli agenti fantasy sono la nostra specialità'

Io Interactive ha confermato che la serie di Hitman è in pausa e non è in sviluppo il prossimo episodio. Il motivo è ben chiaro: lo studio è del tutto immerso nei lavori per Project 007, ambizioso nuovo progetto incentrato sull'iconico James Bond seppur ancora avvolto nel mistero.

Sono ancora molto pochi i dettagli rivelati da IOI sul suo prossimo gioco basato su 007, ma nel corso di un'intervista con Eurogamer il team si è detto molto fiducioso delle proprie capacità e della possibilità di consegnare ai fan un gran prodotto, essendo loro specialisti nel trattare agenti segreti di fantasia.

"Anzitutto è veramente d'ispirazione e stimolante lavorare con il team di Eon Productions, le persone dietro tutto ciò che riguarda Bond. E' un po' strano dal mio punto di vista perché sono abituato a difendere l'Agente 47 da tutto ciò che altre persone volevano fare con il nostro franchise di Hitman, ed ovviamente loro intendono fare la stessa cosa con il franchise di Bond. Da parte nostra dunque lo scopo è stato trovare con loro un punto d'incontro per comprendere cosa significa James Bond", racconta Christian Elverdam, co-proprietario di IO Interactive, durante l'intervista che ha visto anche il coinvolgimento del CEO dello studio danese, Hakan Abrak.

"Ricordo una volta - prosegue Elverdam - che ero con Hakan ed altri membri della crew, mentre camminavano in quelle che poi scoprimmo essere le strade di Havana in No Time to Die, per poi arrivare all'ufficio di M. E ti senti estremamente umile mentre comprendi il peso di cosa rappresenta James Bond". L'autore sottolinea quindi che il loro scopo principale in questa fase dei lavori sul gioco è "cercare di comprendere" l'importanza dell'iconico personaggio nato dalla penna dello scrittore Ian Fleming, ma in ogni caso non temono la sfida che li attende: "Credo di poter dire con sicurezza che siamo bravi con gli agenti fantasy dato tutto ciò che abbiamo imparato con Hitman, ed ora stiamo scoprendo nuovi modi di intendere gli agenti fantasy con James Bond".

In ogni caso ci sarà da aspettare ancora un bel po' prima di mettere le mani sopra il titolo: Project 007 potrebbe uscire dopo marzo 2025, ed in generale sembra ancora molto presto per avere una finestra di lancio più precisa per la nuova avventura videoludica di Bond.