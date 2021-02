Project 007: il kolossal IOI avrà una storia profonda con missioni secondarie non lineari

Con Hitman 3 va a gonfie vele, IO Interactive non si adagia sugli allori e pianifica il futuro aprendo diverse posizioni lavorative per dare forma all'ambizioso Project 007. È proprio da alcuni di questi annunci di lavoro che emerge la volontà di IOI di rendere questo titolo un vero e proprio kolossal narrativo.

Dalle pagine del proprio sito ufficiale, i vertici della software house danese riferiscono infatti di voler ampliare il proprio organico per accogliere un nuovo scrittore nel team di autori della trama di Project 007.

Oltre all'immancabile sezione dedicata alle esperienze pregresse e alle competenze richieste per coloro che desiderano sottoporre la propria candidatura per questo prestigioso incarico, la scheda aperta da IO Interactive specifica che il nuovo scrittore dovrà "dare vita alla visione del gioco e definire la storia del nostro universo e del personaggio di James Bond attraverso la realizzazione di un canovaccio narrativo con una storia lineare e delle missioni non lineari".

L'approccio "ibrido" tra una storia principale "su binari" e delle attività secondarie non lineari trova ulteriore conferma nel passaggio in cui IOI specifica che "come parte del nostro team, sarai un attore chiave della nostra visione tra narrazione e gameplay. Potrai così contribuire a unire i due ambiti in un'unica esperienza ludica coinvolgente e avvincente".

In una recente intervista concessa a Game Informer da Hakan Abrak, d'altronde, il CEO di IOI ha ritenuto opportuno precisare che Project 007 sarà un nuovo inizio per IO Interactive.