Project 007 sarà un live service come Hitman? Non è detto, afferma IOI

I ragazzi di IO Interactive sono al centro dei riflettori per più di un motivo: tanto per cominciare, tra dieci giorni pubblicheranno in totale autonomia Hitman 3, il capitolo conclusivo del più recente arco narrativo che ha visto protagonista l'Agente 47. Inoltre, hanno recentemente annunciato di essere al lavoro su un gioco di 007.

Annunciato lo scorso novembre, Project 007 è stato descritto come un prodotto completamente prodotto e sviluppato all'interno di IO Interactive, con una storia originale scritta appositamente che narrerà delle origini dell'agente segreto al servizio di Sua Maestà. In una recente intervista, lo studio ha espresso la ferma intenzione di scrollarsi di dosso l'appellativo di "azienda di Hitman": l'assassino pelato non verrà mai abbandonato, ma IO Interactive vuole essere conosciuta anche per altro.

Di Project 007, in ogni caso, si sa ancora molto poco. La data d'uscita sembra lontana, e del gameplay non abbiamo visto nemmeno l'ombra. Da una recente dichiarazione dei vertici dello studio, in ogni caso, si evince che Project 007 potrebbe non seguire il modello live service che ha contraddistinto le recenti uscite di Hitman. In una recente intervista, il Communications Manager Travis Barbour ha affermato: "Potrebbe esserlo, ma non è detto. Non voglio dire che lo utilizzeremo sicuramente in futuro - credo che ha funzionato per quello che abbiamo fatto con Hitman. [...] Dipende dal gioco. Con Hitman ha funzionato poiché volevamo continuare a migliorarlo. Ciò però non significa che adotteremo sempre lo stesso modello in futuro".



Il primo capitolo del nuovo corso di Hitman, ricordiamo, è stato pubblicato con l'aiuto di Square Enix in formato episodico. Hitman 2 stato distribuito da Warner Bros. come un prodotto unico, ma ha mantenuto l'approccio live service con aggiornamenti ed eventi continui. Hitman 3, in uscita il 20 gennaio su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia, seguirà lo stesso modello del predecessore ma sarà pubblicato in totale autonomia da IOI. Restiamo in attesa di nuove informazioni su Project 007.