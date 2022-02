Project 007 potrebbe mostrarsi molto presto, secondo un nuovo rumor

È trascorso quasi un anno e mezzo da quando IO Interactive ha annunciato Project 007, un gioco interamente prodotto e sviluppato internamento destinato a raccontare le origini della spia inglese al servizio segreto di Sua Maestà.

In questi mesi abbiamo appreso che avrà per protagonista un James Bond totalmente inedito e che narrerà una storia profonda dotata di missioni secondarie non lineari, anche se, purtroppo, non abbiamo mai potuto vederlo in azione. Da una ricerca condotta negli annunci di lavoro della compagnia danese, è emerso che Project 007 potrebbe essere un gioco in terza persona, tuttavia siamo ancora in attesa di conferma.

Delucidazioni che potrebbero arrivare molto presto, stando a quanto lasciato intendere da Andy Robinson di Video Games Chronicle (VGC, per gli amici), testata che con rumor e indiscrezioni ci va a nozze centrando spesso e volentieri il bersaglio. In una delle sue recenti sortite su Twitter, l'editor ha scritto che "non si sorprenderebbe se una certa super spia tornasse nel corso delle prossime settimane". Di super spie che non si fanno vedere da un po' di tempo ce ne sono diverse, ma è opinione comune che possa trattarsi proprio di James Bond. Da quando ha annunciato il suo Project 007, IO Interactive ha dato alle stampe Hitman 3 e Hitman Trilogy, dunque i tempi appaiono maturi per il prossimo grande passo. Voi cosa ne pensate?