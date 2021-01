Project 007 è 'un nuovo inizio' per IO Interactive: in sviluppo altri giochi oltre Hitman

Dopo il reveal di Project 007 con James Bond e l'uscita imminente di Hitman 3, tra i fan dell'Agente 47 cresce la curiosità per il futuro di IO Interactive. Il CEO della compagnia, Hakan Abrak, decide quindi di intervenire per fornire un chiarimento sulle strategie nextgen portate avanti dalla compagnia.

Dalle colonne di Game Informer, il co-proprietario di IO Interactive parte dalla constatazione che "Hitman e IO Interactive sono strettamente legati, com'è ovvio che sia. Ma penso che, andando avanti, IO non debba essere necessariamente menzionata come 'l'azienda di Hitman', le persone dovrebbero pensare a IO Interactive come a un'entità a se stante".

Per il boss della compagnia danese, quindi, agli occhi degli appassionati IO deve essere vista come "una società che sa realizzare diverse proprietà intellettuali. D'altronde, siamo un luogo di creatività, Hitman è sicuramente uno dei nostri figli ma, da qui in avanti, ci saranno altri bambini in futuro. E uno di loro sarà proprio Project 007".

A prescindere dalle ambizioni nutrite per il 2021 e oltre di IO Interactive, nel futuro prossimo della software house europea, e dei suoi appassionati, c'è l'importante appuntamento rappresentanto dal lancio di Hitman 3, previsto per il 20 gennaio su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X/S. Già che ci siamo, vi riproponiamo il recente video gameplay di Hitman 3 a Dubai.