Project 007 poteva non esistere: nessuno credeva nel progetto, dice IO Interactive

Sebbene ancora sostanzialmente avvolto nel mistero, IO Interactive descrive Project 007 come il gioco fantasy spycraft definitivo: lo studio ha dunque estrema fiducia nell'opera che promette di essere molto ambizioso. Eppure sembra che gli sviluppatori abbiano faticato ad ottenere l'approvazione del progetto.

Nel corso di un'intervista con la rivista britannica EDGE i co-proprietari di IO Interactive, Christian Elverdam e Hakan Abrak, hanno rivelato che è stato inizialmente molto difficile convincere l'attuale proprietario dell'IP di James Bond, Eon Productions, che non credeva nel progetto ed era fortemente scettico all'idea di un nuovo videogioco sul celebre personaggio tutto orientato sull'azione.

"La nostra chiara impressione è che all'epoca non fossero interessati ad un nuovo gioco. Credo sia lecito pensare che non fossero particolarmente felici di alcuni dei giochi più recenti su James Bond", afferma Abrak riferendosi senza nominarli agli ultimi giochi incentrati sull'iconico agente segreto, James Bond 007 Blood Stone del 2010 e 007 Legends del 2012, entrambi accolti in maniera molto tiepida dalla critica internazionale.

Per convincere Eon Productions sulla bontà del loro progetto, IOI ha dunque spiegato che la loro intenzione era andare oltre un semplice gioco d'azione, puntando invece maggiormente sullo spionaggio e sull'approccio stealth, e meno sulla violenza al di fuori dei bersagli principali delle missioni. Queste idee hanno infine convinto i detentori dell'IP a dare il loro via libera alla produzione. "Questa proposta ci ha aiutato a convincere il gruppo Eon che c'è una certa eleganza nel modo in cui trattiamo lo spionaggio di fantasia", conclude Elverdam.

Del resto gli agenti fantasy sono la specialità di IO Interactive, alla luce della grande esperienza che il team ha accumulato con la serie di Hitman. Cresce dunque la curiosità di vedere in azione Project 007 quanto prima per scoprire cosa bolle nelle pentole della compagnia.