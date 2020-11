Project 007 presentato ufficialmente da IO Interactive: ecco il teaser

Gli sviluppatori danesi di IO Interactive presentano ufficialmente Project 007, il nuovo videogioco dedicato al leggendario agente segreto James Bond: ecco il teaser e le prime informazioni.

In base a quanto illustrato dalla software house di Copenaghen, Project 007 sarà sviluppato e prodotto internamente da IO e sarà caratterizzato da una storia completamente originale. Lo scopo del titolo sarà quello di farci indossare i panni di James Bond in quella che si prefigura essere la "primissima storia delle origini dell'iconico agente segreto e di come riuscirà a ottenere il suo status 00".

I vertici di IO Interactive confermano inoltre di voler organizzare una poderosa campagna di reclutamento per accogliere tutti i talenti tra designer, sviluppatori, autori e programmatori che desiderano partecipare allo sviluppo di questo kolossal nextgen.

Project 007 sarà perciò realizzato internamente dall'azienda danese e, contrariamente a quanto ipotizzato nei giorni scorsi, non sarà il frutto della collaborazione tra IO Interactive e WB Games. Nell'attesa di ammirare le prime scene di gameplay di Project 007, date un'occhiata al teaser trailer che campeggia a inizio articolo e al nostro speciale sui migliori momenti di Sean Connery come James Bond.