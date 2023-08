Project 007 e Project Dragon: aggiornamenti su sviluppo ed esclusiva Xbox da IOI

La fiducia di IO Interactive per Project 007 viene ribadita da Cris Vega nel corso del Gamelab Barcelona 2023: alle parole del Senior Technical Executive Producer di IOI fanno poi seguito le dichiarazioni di altri esponenti della software house danese sullo sviluppo e sulla possibile esclusiva Xbox di Project Fantasy.

Nella cornice mediatica dell'evento videoludico spagnolo, l'esponente di IOI ribadisce che "Project 007 è in fase di sviluppo ed è davvero molto bello. Racconterà la storia del primo James Bond e di come diventerà l'agente segreto conosciuto da tutti, ma al momento non possiamo aggiungere altri dettagli".

Per quanto concerne il rumoreggiato sviluppo di Project Dragon in esclusiva Xbox, è sempre Vega a fornire dei chiarimenti sul gameplay e sulla possibile natura multipiattaforma del titolo: "Sì, sarà un gioco di ruolo multiplayer online e, probabilmente, sarà come qualsiasi altro videogioco di IO Interactive. Presumibilmente sarà disponibile sia su console che su PC, ma nulla è confermato, anche perché il lancio avverrà tra alcuni anni".

A metà 2021, il noto giornalista e insider Jez Corden descrisse Project Dragon come un MMO fantasy ad ambientazione medievale destinato ad approdare su piattaforme di ultima generazione, un progetto particolarmente ambizioso ma, però, tutto da definire, in funzione sia dei gravosi impegni assunti in parallelo da IOI con Project 007 che delle cicliche voci di corridoio riguardanti una possibile acquisizione di IO Interactive da parte di Microsoft o di un altro colosso del settore.