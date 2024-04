Project 007: il world director di Avatar Frontiers of Pandora si unisce al team

IO Interactive ancora non ha mostrato pubblicamente il suo Project 007, ma intanto i lavori sul nuovo videogioco incentrato su James Bond procedono regolarmente con anche l'ingresso nel team di un veterano dell'industria ed ex membro di Ubisoft.

Rodrigo Santoro, di recente World Director di Avatar Frontiers of Pandora, si è infatti unito allo studio danese ed è ora attivamente coinvolto nello sviluppo di Project 007 come Mission Director. IO Interactive ha spiegato che Santoro "si concentrerà sull'equilibrio tra storia, direzione artistica e gameplay per dare vita alle missioni più spettacolari mai viste in un gioco di Bond", manifestando inoltre la propria soddisfazione per l'arrivo della nuova, importante risorsa all'interno del team: "L'esperienza di Rodrigo ed il suo entusiasmo per il progetto hanno creato una connessione istantanea tra noi", dice IO Interactive.

Per la compagnia danese si tratta di un colpo non di poco conto dato il curriculum di Santoro: oltre al suo impegno con Avatar Frontiers of Pandora, il game designer ha in precedenza lavorato come level designer per i due episodi di The Division, mentre prima del suo periodo ad Ubisoft ha lavorato anche a giochi di Crytek quali Crysis 2, Crysis 3 e Ryse Son of Rome. Il suo contributo sarà dunque molto importante per IO Interactive.

Precedenti rumor parlavano di un mix di prima e terza persona per il gameplay di Project 007, con la presenza di animazioni mai viste prime. Ora non resta che vederlo finalmente in azione, si spera al più presto.

