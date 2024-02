Project L diventa 2XKO: Riot Games mostra in video il picchiaduro di League of Legends

Il nuovo picchiaduro di League of Legends conosciuto come Project L ha un nome ufficiale: il prossimo progetto firmato da Riot Games e Radiant Entertainment si chiamerà 2XKO e vedrà la luce in via del tutto gratuita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Ad accompagnare la presentazione del nome 'definitivo' dell'ormai ex Project L troviamo un filmato di approfondimento che ripercorre gli ultimi mesi di sviluppo e un trailer che ci immerge nelle atmosfere del 'nuovo' 2XKO, con tanto di sequenze ingame che mostrano i personaggi di League of Legends darsele di santa ragione sullo sfondo di scenari ricchi di dettagli.

Gli sviluppatori del team Radiant, ad ogni modo, ricordano che il lavoro su questo titolo non è affatto concluso e richiederà ancora diverso tempo prima di poter giungere a compimento: proprio per questo, Riot si rivolge alla community per chiedere ai fan di interagire con gli autori di 2XKO nel corso del tour FGC di 2XKO che inizierà ad aprile in coincidenza dell'EVO Japan. Entro fine anno dovrebbero iniziare anche dei playtest privati, grazie ai quali poter sperimentare il gameplay di questa esperienza picchiaduro e fornire dei feedback agli sviluppatori: chi desidera parteciparvi può già iscriversi sul sito di 2XKO.

Prima di lasciarvi ai nuovi video condivisi da Riot Games, vi informiamo che il lancio di 2XKO è previsto nel 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.