Project 7 di Remedy potrebbe avere degli elementi in comune con Destiny?

Sappiamo chesta lavorando su un nuovo progetto conosciuto con il nome in codicee un recente annuncio di lavoro sembra svelare alcuni dettagli su questo misterioso titolo.

L'offerta di lavoro cita esplicitamente Destiny, la compagnia finlandese sta cercando dei candidati che "facciano le corse per trovare Xur il venerdì" e "abbiano esperienza con i titoli Battle Royale", cosa che farebbe pensare quindi a un gioco fortemente orientato al multiplayer, con elementi social, online e MMO: "il nostro obiettivo è quello di creare nuovi mondi, entusiasmare i giocatori e mantenerli impegnati in coinvolgenti e innovative modalità online."

Remedy sembra quindi intenzionata a fare il suo debutto nel mondo dei giochi multiplayer, dopo aver sviluppato produzioni incentrate sulla storia come Alan Wake e Quantum Break. Project 7 sarà pubblicato da 505 Games, recentemente Sam Lake è stato in visita a Milano negli uffici della compagnia, restiamo in attesa del reveal ufficiale...