Project 7 di Remedy uscirà nel corso del 2019, c'è anche un altro titolo in produzione

Nell'ultimo report finanziario riferito al 2017,ha dichiarato che il misterioso Project 7 verrà pubblicato nel corso del 2019.

"Project 7, in realizzazione con 505 Games, è passato dalla fase di pre-produzione alla quella di produzione all'inizio del periodo preso in esame. Lo sviluppo sta procedendo secondo i nostri piani. L'uscita di P7 è prevista nel corso del 2019", si legge nel documento.

Remedy sta lavorando anche alla modalità storia di Crossfire 2, titolo di Smilegate Entertainment, ma non finisce qui, poiché dal report è trapelata anche un'altra informazione decisamente interessante. A quanto pare, sul finire dell'anno scorso sono stati avviati i preparativi per lo sviluppo di un nuovo gioco, completamente avvolto nel mistero. Nel frattempo, gli sviluppatori stanno continuando a lavorare al perfezionamento del Northlight Engine.

P7 è una nuova proprietà intellettuale multipiattaforma di Remedy, incentrata sul multiplayer cooperativo, che vedrà la luce su PlayStation 4, Xbox One e PC. Verrà pubblicata sotto l'etichetta 505 Games e utilizzerà il motore grafico sopramenzionato. A parte ciò, non sappiamo molto altro. A giudicare da una richiesta di lavoro, potrebbe tuttavia avere qualche elemento in comune con Destiny.