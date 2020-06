Project A: misterioso annuncio dall'autore di Her Story e Silent Hill Shattered Memories

Sono ormai trascorsi esattamente cinque anni dalla pubblicazione di Her Story, ed il suo autore ha scelto di celebrare la ricorrenza pubblicando un primo teaser del suo prossimo progetto.

La anticipazioni offerte dal team di sviluppo sono in verità piuttosto criptiche: il rimando è infatti ad una pagina Steam in cui la maggior parte del testo presente risulta attualmente oscurato. È però possibile avvistare il nome in codice del progetto, per ora noto come "Projekt A", così come alcuni dettagli sparsi. Tra questi, in particolare, ravvisiamo quattro diverse indicazioni temporali, ognuna delle quali accompagnata da pochissime parole:

1968 : gotico;

: gotico; 1971 : New York;

: New York; 1999 : pop star;

: pop star; 2022: Barlow, custode, concordanza;

Un dettaglio intrigante, che lascerebbe presagire la volontà di raccontare, spaziando dal passato al prossimo futuro. Ad accompagnare l'apertura della pagina teaser di Project A troviamo inoltre alcune, che potete visionare direttamente in calce a questa news: purtroppo, anche queste risultano essere piuttosto criptiche, anche se suggestive. Al momento, questi sono tutti i dettagli disponibili: siete curiosi di saperne di più?In chiusura e in attesa di nuove informazioni, ricordiamo che, oltre che a Her Story, ha in passato lavorato a Silent Hill: Shattered Memories , mentre è più recente il suo