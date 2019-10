Project A: Riot Games concentrerà gli sforzi sul netcode e sulla lotta ai cheater

Riot Games sembra aver assunto alcuni dei migliori sviluppatori per lavorare sul nuovo sparatutto tattico conosciuto al momento come Project A, in particolare per risolvere alcuni dei problemi che affliggono da sempre gli shooter online, come la presenza dei cheater e la registrazione dei colpi.

Anna Dolon, executive producer di Project A, ne ha parlato durante la presentazione del gioco, ponendo l'accento sulle questioni che possono rendere frustante l'esperienza con gli shooter online: "Non è sufficiente avere il team giusto, dobbiamo anche risolvere i problemi giusti. Siamo stanchi di vedere i nostri proiettili andare a vuoto a causa della bassa frequenza di tick dei server. Continuiamo a sentire parole d'ordine come Server Dedicati, ma nessuno parla mai del ping basso o di come eliminare i vantaggi dei cheater. Con Project A stiamo concentrando gli sforzi sull'infrastruttura globale e sullo sviluppo di un netcode capace di contrastare i furbi. Sappiamo che queste cose sono fondamentali per ottenere un buon risultato".

Insomma, Riot sembra intenzionata a rendere la vita difficile a chi sfrutta vantaggi ingiusti. Al momento non si conosce una data di lancio per il nuovo Project A ma il team assicura che nel 2020 arriveranno notizie più concrete. Intanto Riot ha annunciato anche un picchiaduro chiamato Project L.