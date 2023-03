Project Astrid: Splash Damage presenta il survival horror realizzato con Shroud e Sacriel

Passata l'amarezza per la fine di Outcasters decretata dalla chiusura di Google Stadia, gli studi londinesi di Splash Damage guardano al futuro con l'entusiasmo garantitogli dalla nuova collaborazione sancita con gli streamer Shroud e Sacriel per dare forma a Project Astrid, un nuovo survival horror a mondo aperto.

Lance Winter, direttore creativo di Splash Damage, celebra l'annuncio di questa nuova esperienza a mondo aperto sottolineando come "Sacriel e Shroud sono dei membri fondamentali del nostro team di sviluppo, ciascuno porta con sé una prospettiva unica e fresca nella realizzazione di questo progetto. Ci forniscono nuove informazioni e tanti consigli su ciò che i fan e i creatori di contenuti vorrebbero davvero vedere in videogioco come Project Astrid. D'altronde, nessuno conosce questi aspetti meglio di loro".

Project Astrid si trova attualmente in pre-produzione e, sempre a detta dei vertici di Splash Damage, darà modo alla compagnia di compiere un coraggioso passo in avanti dopo l'annuncio dell'acquisizione di Bulkhead e il reveal di Transformers Reactivate. Il nuovo survival horror a mondo aperto di Splash Damage, Sacriel e Shroud, riferiscono sempre i dirigenti della software house britannica, godrà di una libertà creativa senza precedenti e calerà gli appassonati del genere in un mondo di gioco dalla 'scala molto più ampia e ambiziosa' di opere come Brink e Dirty Bomb. In cima alla notizia trovate il video confezionato da Splash Damage con le dichiarazioni di Sacriel, Shroud e dei membri più dirimenti del team di sviluppo di Project Astrid.