Project Athia, Forspoken è il titolo definitivo: arriva nel 2022 su PC e PS5

Dopo l'annuncio del titolo nel corso dell'estate 2020, all'evento di reveal della futura line-up di PlayStation 5, Project Athia era completamente sparito dai radar, tanto da lasciar pensare ad una lunga attesa prima della sua pubblicazione.

A sorpresa, il tempo da attendere potrebbe invece non essere così lungo: in occasione dello Square Enix Presents, la produzione firmata dagli autori di Final Fantasy XV è infatti tornata a mostrarsi al pubblico e indicando il 2022 come finestra di lancio. Ma non solo: Project Athia ha ora anche un titolo definitivo, ovvero Forspoken. Le piattaforme supportate dalla nuova opera del team di Luminous Productions saranno PC e PlayStation 5.

In occasione dell'evento streaming è stato presentato anche il volto dell'interprete della protagonista. La scelta di Square Enix è ricaduta sull'attrice Ella Balinska, che con un breve intervento si è detta entusiasta del ruolo in Forspoken. Direttamente in apertura a questa news, trovate il nuovo trailer di Forspoken, ormai ex Project Athia: cosa ve ne pare?