Project Athia non arriverà eventualmente su Xbox Series X prima del 2024

Come rivelato nel trailer di PS5 mostrato al CES, Project Athia uscirà a gennaio 2022 su PlayStation 5 e in seguito su PC... arriverà mai su Xbox Series X/S, Google Stadia o altre piattaforme? Proviamo a capirlo.

Project Athia è esclusiva console PS5 per 24 mesi, questo vuol dire che il gioco di Luminous Productions non potrà arrivare su Xbox Series X/S (ed eventualmente Google Stadia) prima del gennaio 2024. Non è detto ovviamente che il gioco sia destinato ad uscire su altre piattaforme diverse da PlayStation 5 ma se mai questo dovesse accedere, non succederà prima di due anni dal lancio.

Di Project Athia sappiamo ad oggi molto poco, il PlayStation Blog ha presentato il gioco con queste parole: Project Athia è la sintesi della filosofia di Luminous Productions: creare esperienze di gioco totalmente nuove e originali che uniscano le tecnologie più recenti e l’arte. Con PS5, la nostra visione prende davvero vita, e con Project Athia i giocatori saranno trasportati in un mondo vasto e dettagliato, ricco di bellezza e sgomento. Project Athia ti catapulta in un’emozionante avventura soprannaturale, ricca d’azione ma, a volte, anche contorta, burrascosa e minacciosa. È un viaggio che vogliamo tu senta tuo, così come lo sentono i nostri protagonisti.Stiamo lavorando duramente per sfruttare appieno le entusiasmanti potenzialità dell’hardware di PS5 per questo progetto.

Sicuramente quest'anno ne sapremo di più, con l'uscita fissata a gennaio 2022 Square Enix inizierà presumibilmente promuovere il gioco tra la primavera e l'estate.