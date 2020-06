Project Athia, prime immagini per il misterioso gioco Square Enix

Nel corso dell'evento dedicato ai titoli in arrivo su PlayStation 5, molto spazio è stato dedicato al reveal di nuove IP, con produzioni ambientate in universi digitali completamente inediti.

Tra i team che hanno scelto di cimentarsi con creazioni completamente inedite troviamo Luminous Productions. Sotto l'ala protettiva di Square Enix, la software house è attualmente al lavoro su di un progetto pensato per PC e next gen. Durante la diretta streaming di giovedì 11 giugno, il pubblico ha potuto dare un primo sguardo alla creazione, grazie alla pubblicazione di un trailer di Project Athia, titolo provvisorio con il quale è attualmente noto il gioco.

Al momento, non sono molti i dettagli legati al titolo, ma è possibile avere un primo assaggio delle atmosfere proposte da Luminous Productions grazie ad alcuni screenshot pubblicati da Square Enix. Come potete verificare in calce a questa news, le immagini si presentano come suggestive, ma non offrono purtroppo molti indizi sulla natura di Project Athia. Al momento il titolo è ancora privo di una finestra di lancio, ma è stato confermato che il debutto è atteso su PlayStation 5 e su PC.



I primi dettagli su Project Athia riferiscono di una "avventura ultraterrena" che punta ad offrire al giocatore un viaggio coinvolgente ed emozionante.