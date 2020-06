Project Athia: prime informazioni sulla nuova IP per PlayStation 5 e PC

Arrivano le prime informazione su Project Athia, il titolo provvisorio della nuova IP per PlayStation 5 e PC targata Luminous Productions e Square Enix presentato durante la kermesse dedicata ai giochi della nuova console Sony.

Come si legge sul PlayStation Blog "Project Athia è il culmine della nostra filosofia qui alla Luminous Productions per creare esperienze di gioco completamente nuove e fresche che fondono le ultime tecnologie con l'arte. Con PS5, la nostra visione prende davvero vita e con Project Athia i giocatori possono aspettarsi di essere trasportati in un mondo vasto e dettagliato, pieno di bellezza e sgomento.

Project Athia ti condurrà in un'emozionante avventura ultraterrena: sarà pieno di azione, a volte contorto, tempestoso e proibitivo. È un viaggio che vogliamo farvi sentire come se foste i protagonisti.

Stiamo lavorando sodo per sfruttare appieno il potenziale entusiasmante dell'hardware PS5 per questo progetto. Mentre oggi è stata solo una sbirciatina, avremo molto di più da mostrarti in futuro e non vediamo l'ora di dirti di più sul gioco".

Prima di lasciarvi al trailer ufficiale, vi ricordiamo che Project Athia uscirà in esclusiva console per PlayStation 5 e PC.