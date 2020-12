Project Athia su PS5, parla Imran Khan: protagonista, aspettative e...Final Fantasy XVI!

Presentato con un suggestivo teaser trailer nel corso dell'estate di quest'anno, Project Athia è atteso su PS5 in esclusiva temporale, per un periodo che si protrarrà per almeno due anni.

A firma Square Enix, il progetto è ancora molto misterioso, tanto che non è stato fornito alcun dettaglio legato a trama o ambientazione. L'unica notizia confermata al momento è che Project Athia sarà un open world. Ad offrire alcune presunte informazioni sul titolo, è però recentemente intervenuto Imran Khan, noto giornalista e insider videoludico, sovente in possesso di conoscenze rivelatesi poi corrette. Nel corso dell'ultimo episodio di Kinda Funny Games, disponibile in versione integrale in apertura di notizia, quest'ultimo ha rivelato alcuni retroscena legati al progetto Square Enix.



Secondo quanto riportato da Imran Khan, la software house avrebbe grandissime aspettative sul titolo, destinato a essere il prossimo grande progetto del colosso videoludico nipponico. A testimoniarlo, contribuirebbe - sempre secondo il giornalista - anche la scelta dell'interprete della protagonista, proveniente da nientemeno che l'universo di Charlie's Angels, con la community già pronta a scommettere su Ella Ballinska. Particolarmente convinto del potenziale di Project Athia sarebbe il CEO di Square Enix, Yosuke Matsuda, che progetta per la produzione una grande campagna marketing in accordo con Sony. Infine, Imran Khan ha riferito di un retroscena peculiare. Secondo quest'ultimo, il segreto che circonda la produzione sarebbe tale da aver spinto Square Enix a riferirsi più volte ad esso come "Final Fantasy XVI", così da confondere le acque!



Al momento, ovviamente, si tratta di semplici rumor: si resta in attesa di nuovi dettagli da parte di Square Enix.