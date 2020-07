Project Athia su PS5, Square Enix conferma: sarà un gioco open world

Dalle colonne di Tokyo Keizai Plus, il presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, ha confermato la natura open world dell'esclusiva PS5 Project Athia presentata dal colosso videoludico giapponese all'evento sui giochi nextgen di Sony dell'11 giugno scorso.

Nel delineare i contorni dell'esperienza ludica, narrativa e grafica dell'ultima proprietà intellettuale realizzata da Luminous Productions, Matsuda spiega che "il gioco dal titolo provvisorio di Project Athia, che pubblicheremo su PS5, è un titolo in stile open world dove gli utenti possono muoversi liberamente all'interno dell'ambientazione. PS5 ci aiuta a migliorare notevolmente la tecnologia video, ad esempio con l'implementazione della tecnica del Ray Tracing con risultati quasi identici rispetto a quelli che si hanno su PC".

Sempre a detta del massimo dirigente di Square Enix, con l'ausilio del Ray Tracing e della potenza computazionale di PS5 gli autori di Project Athia potranno dare forma a un'avventura che punterà sul realismo grafico: "Grazie a questa tecnologia siamo in grado di creare immagini incredibilmente precise. Certo, abbiamo ancora in programma di sviluppare giochi ben bilanciati che possano essere su misura per le caratteristiche di piattaforme come smartphone o ecosistemi cloud, ma non smetteremo mai di sviluppare per piattaforme di fascia alta come PS5, ossia sistemi che sono pieni della migliore tecnologia".

In attesa di saperne di più su questo interessante titolo che arriverà in esclusiva sulla prossima console di Sony, vi rimandiamo al nostro approfondimento su Project Athia per PS5 dagli autori di Final Fantasy 15.