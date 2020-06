Project Athia: Square Enix e Luminous Productions presentano una nuova esclusiva per PS5

Lo show di rivelazione dei giochi per PlayStation 5 riserva le prime novità. Square Enix e Luminous Productions hanno infatti annunciato il misterioso Project Athia, titolo che arriverà in esclusiva per la console next-gen di Sony.

Luminous Productions, la sussidiaria di Square Enix, sta infatti lavorando ad una nuova IP che uscirà in esclusiva per PlayStation 5 e che prenderà il nome di Project Athia. Il gioco è stato presentato con un taeser che introduce un personaggio femminile alle prese con un mondo ostile e sconosciuto, in quello che sembra a tutti gli effetti un action game.

Project Athia, la cui data di uscita è ancora ignota, esordirà in esclusiva sulla nuova PlayStation 5. Prima di lasciarvi al trailer vi ricordiamo che durante l'evento sono stati annunciati titoli del calibro di Ratchet & Clank Rift e Spider-Man Miles Morales.