Project Athia: svelato il periodo di esclusività per PS5

Annunciata in occasione dell'evento di presentazione dei giochi di PS5 dello scorso giugno, Project Athia è una nuova IP tripla A open world sviluppata da Luminous Productions, sussidiaria di Square Enix, e scritto da Gary Whitta.

Fin da subito il progetto ha destato interesse non solo per il comparto tecnico e le sue ambizioni - il team di sviluppo parla di "mondo vasto e dettagliato, pieno di bellezza e sgomento" - ma anche per la sua natura esclusiva. Project Athia è stato infatti presentato come un'esclusiva temporale console per PlayStation 5, con il PC come unica altra piattaforma di destinazione in prima battuta.

Ebbene, grazie all'ultimo trailer dei giochi PS5 pubblicato da Sony, abbiamo finalmente scoperto nuovi dettagli sugli accordi per l'esclusività. A quanto pare il periodo di esclusività console durerà per un totale di 24 mesi. Trascorsi due anni dall'uscita (la finestra di lancio non è ancora stata resa nota) Project Athia uscirà anche su altre console. Considerata la portata del progetto, ci aspettiamo il suo arrivo quantomeno su Xbox Series X. Per maggiori dettagli sull'ambizioso gioco, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Project Athia.