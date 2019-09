Project Atlas: i giochi EA arriveranno presto in streaming su Nintendo Switch?

I colleghi di GoNintendo ci rendono partecipi di un'interessante iniziativa lanciata da EA. Un questionario indetto dal colosso videoludico statunitense suggerisce infatti l'arrivo di Project Atlas su Switch: se confermato, il programma garantirebbe l'accesso in streaming dei giochi EA sulla console Nintendo.

Attraverso il servizio di Project Atlas, i vertici di Electronic Arts si ripromettono di dare battaglia a Microsoft, Sony e Google e alle loro ambiziose soluzioni in game streaming di Project xCloud, PS Now e Google Stadia per offrire ai propri utenti l'accesso in cloud al ricchissimo catalogo di videogiochi di EA, il tutto mediante l'utilizzo di qualunque dispositivo in grado di connettersi a una rete a banda larga.

Nel questionario sottoposto agli iscritti alla newsletter di EA, tra le opzioni di scelta offerte dalla casa di Redwood City la console Nintendo Switch è l'unica piattaforma videoludica ad essere citata in una rosa di sistemi tecnologici che comprende i tablet, le smart TV, gli smartphone o i set top box.

La piattaforma in cloud di Project Atlas è da poco entrata in un'importante fase di testing: l'eventuale lancio del programma in game streaming di Electronic Arts sulla console ibrida di Nintendo contribuirebbe di certo a migliorare la situazione venutasi a creare in questi anni con lo scarso supporto di EA a Switch. E voi, sareste interessati a giocare in cloud su Switch ai giochi EA, sia attraverso un abbonamento che con l'acquisto in digitale dei singoli titoli? Fatecelo sapere con un commento.