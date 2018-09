Project Awakening di CyGames si mostra nel primo trailer ufficiale!

Di Project Awakening avevamo perso le tracce dopo il primo annuncio avvenuto ne 2016: oggi CyGames ha pubblicato il primo trailer ufficiale del gioco, mostrato durante l'evento pre Tokyo Game Show di Sony Interactive Entertainment.

Project Awakening si presenta come un Action RPG di stampo fantasy con enormi draghi, che sembra prendere spunto da titoli come Dragon's Dogma e Scalebound. Purtroppo CyGames non ha rivelato altri dettagli anche se il video sembra mostrare una fase di sviluppo piuttosto avanzata del progetto, un reveal completo potrebbe essere previsto per il Tokyo Game Show in programma dal 20 al 23 settembre.

Project Awakening è atteso su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, la finestra di lancio non è stata resa nota, con ogni probabilità il gioco verrà lanciato nel corso del 2019 in Giappone, l'uscita in Occidente non è stata confermata.