Project Awakening, non solo PS4? Un annuncio di lavoro di CyGames fa pensare a PS5

Le ultime novità legate al progetto in via di realizzazione presso gli studi di CyGames risalgono ormai all'autunno di ormai due anni fa. Nel 2019, la software house ha infatti presentato una nuova serie di dettagli legati a Project Awakening

Ad oggi, ad ogni modo, l'Action RPG a tema draghi e cavalieri resta per lo più ancora un grande mistero, con pochissimi scampoli di gameplay presentati in seguito al primo reaveal. Con l'annuncio di Project Awakening risalente ormai al 2018, CyGames non ha mancato di stuzzicare la curiosità del grande pubblico, ora ansioso di poter apprendere informazioni maggiormente dettagliate sulla produzione. Mentre la software house procede nello sviluppo anche di altri titoli, tra i quali l'atteso Granblue Fantasy: Relink, spunta ora un interessante avvistamento legato proprio a Project Awakening.



Tra le pagine del sito ufficiale di CyGames ha infatti fatto la propria comparsa un annuncio di lavoro legato ad un Sound Engineer. Ad attirare l'attenzione non è tanto la figura professionale in sé, quanto i requisiti specifici indicati per il futuro sviluppatore. Nel descrivere la posizione aperta, il team ha infatti posto un accento particolare sulla conoscenza delle meccaniche legate all'implementazione dell'Audio 3D, una feature che, come noto, contraddistingue con forza l'esperienza di gioco su console di nuova generazione.



Con Project Awakening originariamente previsto in esclusiva su PlayStation 4, il sospetto che è emerso rapidamente è quello della possibilità di vedere il titolo approdare anche su PlayStation 5. Al momento, ovviamente, non vi sono conferme ufficiali in merito: non resta dunque che attendere eventuali annunci. Che l'E3 2021 possa eventualmente essere il palcoscenico adatto per tornare a mostrare l'Action RPG?