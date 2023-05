Project Awakening tra i protagonisti del PlayStation Showcase? Indizi da CyGames

Se gli studi NetherRealm si smarcano dal PlayStation Showcase fissando per il 18 maggio il reveal ufficiale del nuovo Mortal Kombat, i ragazzi di CyGames consigliano a tutti gli appassionati di GDR a mondo aperto di non perdersi l'evento di Sony per tornare ad ammirare Project Awakening.

La software house giapponese lascia velatamente intendere che parteciperà al prossimo showcase del team PlayStation decidendo di ricondividere il messaggio di annuncio dell'evento sul portale Twitter ufficiale di Project Awakening.

Ad accompagnare il repost di CyGames troviamo dei semplici ma inequivocabili puntini di sospensione che suggeriscono, appunto, la presenza dello stesso Project Awakening tra i grandiosi giochi third party del PlayStation Showcase, come suggerito di recente dal dirigente Sony Christian Svensson.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Project Awakening è un action ruolistico a mondo aperto destinato ad approdare (si presume) in esclusiva console su PlayStation 5, un titolo dalla grafica fotorealistica ambientato in una dimensione fantasy medievaleggiante che sembra trarre ispirazione da opere come Dragon's Dogma e lo sfortunato Scalebound. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate l'ultimo video sulla grafica di Project Awakening mostrato a fine 2021 da CyGames.