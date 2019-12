Project Awakening per PS4 (e PS5?): gameplay e dettagli in un video

Sviluppato da Cygames, Project Awakening è un action gdr cooperativo molto ambizioso, caratterizzato da un comparto tecnico che sembra pronto per la nuova generazione di console.

Forti dell'esperienza maturata con la serie di Grandblue, gli autori delle fucine digitali giapponesi di Cygames provano infatti a solleticare il fine palato videoludico degli appassionati del genere e delle avventure ruolistiche "all'occidentale" attraverso questo titolo fantasy in arrivo su PlayStation 4 a cavallo tra l'attuale e la prossima generazione di console Sony, da qui i rumor sul suo ipotetico approdo su PS5.

I pochi scampoli di gameplay mostratici dagli sviluppatori nipponici ci hanno restituito l'immagine di un prodotto che promette di ampliare ulteriormente la formula dei GDR d'azione attingendo ad opere acclamate dal pubblico e dalla critica come Monster Hunter World, Dragon's Dogma e Shadow of the Colossus, tutte incentrate sull'epica battaglia tra l'eroe e una schiera di creature ancestrali capaci di abbatterci con un sol colpo.

Oltre al video che vi lasciamo in apertura d'articolo, su queste pagine potete approfondire ulteriormente l'argomento leggendo lo speciale su Project Awakening realizzato dal buon Giuseppe Arace raccogliendo tutte le informazioni diffuse fino ad oggi dagli autori di Cygames.