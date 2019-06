Project Awakening su PS5 e Xbox Scarlett? Ne parla Takaki, producer di Cygames

Sono ormai trascorsi parecchi mesi dalla pubblicazione del primo trailer di Project Awakening, nuovo progetto in corso di sviluppo presso il team di Cygames.

Il gioco è ad oggi ancora privo di una data di pubblicazione precisa e le recenti novità nel mondo videoludico hanno portato parte del pubblico a chiedersi su quali piattaforme esordirà questa intrigante produzione. Non sorprende dunque che nel corso di una recente intervista, a Takaki, Producer presso Cygames, siano stati richiesti chiarimenti proprio su tale aspetto. Alla domanda "Su quali piattaforme sarà disponibile? Prossima generazione?", la replica del producer è stata vaga, ma piuttosto interessante: "Sulle più nuove possibile e su quanto più ampie possibile. Quello non è esattamente il nostro obiettivo, ma se accadesse, una nuova generazione uscisse e (il nostro gioco) fosse ancora in sviluppo, allora sì". Takaki lascia dunque una porta aperta al possibile esordio di Project Awakening anche su Playstation 5 e Project Scarlett, le prossime generazioni di console di Casa Sony e Microsoft.



Recentemente, lo stesso Takaki ha inoltre fornito nuove ed interessanti informazioni su Porject Awakening, confermando ad esempio che il gioco presenterà un approccio opem-world e citando tra le fonti d'ispirazione del team Il Signore degli Anelli e Game of Thrones.