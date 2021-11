Project Awakening: un nuovo sguardo al JRPG fotorealistico di Cygames

Ricordate Project Awakening? Si tratta di un JRPG dotato di una grafica estremamente realistica e annunciato nel 2016 in esclusiva per PlayStation 4. Dopo essersi tenuto lontano dalle scene per molti mesi, il progetto è tornato a mostrarsi nel corso di una Tech Conference di Cygames dedicata al Cyllista Game Engine.

La presentazione è stata completamente incentrata sugli aspetti tecnici del motore grafico, pertanto continua a perdurare una certa aura di mistero intorno a questo ambizioso JRPG open world. In compenso, mentre mette in mostra le capacità del Cyllista Game Engine, il filmato allegato in cima a questa notizia ci offre anche uno sguardo al bellissimo mondo plasmato dagli sviluppatori giapponesi di Cygames. Dalla presentazione è emerso che il motore grafico è stato ottimizzato per offrire un'elevata qualità sia a breve, sia a lunga distanza, e che il terreno è composto da molteplici strati, alcuni dipinti manualmente, altri frutto di generazione procedurale. Anche il sistema di posizionamento della vegetazione è procedurale, ed è stato progettato per offrire un piazzamento efficiente e coerente del foliage.

Per ora dobbiamo accontentarci di questo: il filmato non mostra il gameplay, pertanto non abbiamo potuto saggiare il sistema di combattimento, le meccaniche di gioco e l'interfaccia. I tanti anni passati dall'annuncio stanno inoltre generando parecchi dubbi in merito alla piattaforma di destinazione: secondo alcuni, potrebbe non essere più un'esclusiva PS4. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali.